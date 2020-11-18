Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В среду, 18 ноября, президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание с членами правительства. О том, какие темы поднимут на мероприятии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «чрезвычайно важной темой» на повестке станет борьба с коронавирусом в регионах и в стране в целом.

При этом на встрече с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

— Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Также у российского лидера запланированы на среду несколько совещаний непубличного характера. Не исключены и международные телефонные разговоры, добавил Песков.

Отметим, что за последние сутки в России зарегистрировали менее 21 тысячи новых случаев ковида. За все время пандемии в РФ было выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 501 083 пациента переболели и выздоровели, 34 387 — умерли.

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