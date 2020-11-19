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Активную фазу строительства Рублево-Архангельской линии метро начнут после 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Активную фазу строительства Рублево-Архангельской линии метро начнут после 2022 года

Юлия Ямпольская

Город

Активное строительство Рублево-Архангельской линии столичного метро начнут после 2022 года. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на данный момент специалисты занимаются вопросами градостроительной документации и предпроектных работ. По его словам, трассировка уже утверждена. В ближайшее время начнутся подготовительные работы к строительству конструкций станции на пересечении со станцией метро «Карамышевская».

— Это то место, где будут пересекаться Большая кольцевая и Рублево-Архангельская линии, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее он сообщал, что в Москве в 2021 году планируют открыть девять станций метро, которые будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ).

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