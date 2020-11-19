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Бывший тренер спортивной школы предстанет перед судом в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Бывший тренер спортивной школы предстанет перед судом в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера спортивной школы, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, мужчине вменяются 29 подобных случаев. Следователи провели необходимые экспертизы и собрали достаточно доказательств вины бывшего тренера одной из спортивных школ города Одинцово.

Уголовное дело из 11 томов передано в суд для рассмотрения по существу.

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