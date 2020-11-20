Очередной приближающийся к Земле астероид оценили в 17,4 миллиарда долларов

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Астероид 153201 (2000 WO107) 29 ноября окажется на относительно близком, по астрономическим меркам, расстоянии от Земли.

Небесное тело содержит никель, железо и кобальт, стоимость которых по текущим земным ценам, по оценке базы данных Asterank, составляет 17,4 миллиарда долларов.

Как уточняет Центр изучения околоземных объектов Национального аэрокосмического агентства США, небесное тело размером от 370 до 820 метров окажется на расстоянии от нашей планеты, которое в 11 раз превышает дистанцию до Луны.

Никакой угрозы Земле астероид не представляет, однако его относят к потенциально опасным, так как он пересекает орбиту нашей планеты, сообщает РИА Новости.

Ранее астрономы назвали дату столкновения крупного астероида Апофис с Землей.

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