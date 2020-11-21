Кабмин уточнил правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления субсидий туроператорам, пострадавшим от пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства России в субботу, 21 ноября.

— Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране, — уточнили в пресс-службе правительства.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство РФ приняло решение поддержать туроператоров — на эти цели выделили 3,5 миллиарда рублей. Субсидии предназначались для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран, в которых ситуация с коронавирусом усугубилась.

Однако не все туроператоры смогли воспользоваться этими выплатами. Согласно условиям, субсидии предоставлялись только тем, кто вывозил туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но некоторые туроператоры начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы и они могли рассчитывать на поддержку, было принято решение изменить условия предоставления выплат.

Ранее кабинет министров России принял проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением нового типа коронавирусной инфекции. Помимо этого, сообщалось, что в России более 7,7 миллиарда рублей выделят на отпускные медикам, борющимся с коронавирусом.

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