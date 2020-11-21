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Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление по Карабаху
Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление по Карабаху

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху является безальтернативным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров в Армении в субботу, 21 ноября.

По его словам, стороны провели всеобъемлющие переговоры. Внимание было уделено задачам, которые связаны с четким и полноценным выполнением совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о режиме прекращения военного конфликта в Карабахе.

— Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер, — заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров также добавил, что попытки поставить под сомнение трехстороннее заявление по Карабаху абсолютно неприемлемы. Это касается действия как внутри страны, так и за ее пределами. Министр уточнил, что Россия подтвердила решимость сделать все, чтобы заявление продолжило работу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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