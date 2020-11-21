Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление по Карабаху

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Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху является безальтернативным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров в Армении в субботу, 21 ноября.

По его словам, стороны провели всеобъемлющие переговоры. Внимание было уделено задачам, которые связаны с четким и полноценным выполнением совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о режиме прекращения военного конфликта в Карабахе.

— Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер, — заявил глава МИД РФ.

Сергей Лавров также добавил, что попытки поставить под сомнение трехстороннее заявление по Карабаху абсолютно неприемлемы. Это касается действия как внутри страны, так и за ее пределами. Министр уточнил, что Россия подтвердила решимость сделать все, чтобы заявление продолжило работу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыла российская делегация, в составе которой находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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