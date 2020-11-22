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Назван срок пребывания турецких военных в Нагорном Карабахе
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Назван срок пребывания турецких военных в Нагорном Карабахе

Вероника Кузьминова

В мире

Турецкие военные будут пребывать в Нагорном Карабахе в течение одного года. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

— Наши военные будут работать в совместном с РФ центре (по ситуации в Нагорном Карабахе — прим. «ВМ») в течение одного года, — цитирует минобороны Турции РИА Новости.

Ранее Анкара сообщила о готовности турецких военных отправиться в Карабах. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Турция вместе с Россией будет участвовать там в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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