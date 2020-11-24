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Требование о проведении тестов на коронавирус за 48 часов в России выполняется
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Требование о проведении тестов на коронавирус за 48 часов в России выполняется

Виктория Родимкина

Здоровье

Требование о выполнении тестов на коронавирус в России и предоставлении результатов гражданам за 48 часов работает. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября.

Она отметила, что 21 ноября было выпущено постановление об обязанности уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение 48 часов.

— И сегодня это требование работает, — заявила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что из 600 тысяч тестов на коронавирус в России около 15 процентов — коммерческие. Остальные оплачивает государство, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с 2021 года.

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