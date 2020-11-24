Минздрав назвал уровень летальности от коронавируса в РФ

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Летальность от коронавируса в России составляет 1,7 процента. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев во вторник, 24 ноября.

В министерстве спрогнозировали избыточную смертность в России, которая однако связана не с коронавирусом, а со страхом россиян обращаться к врачам в период пандемии, передает РИА Новости.

Так, с марта посещаемость отделений неотложной помощи снизилась в два раза, на 30-50 процентов уменьшилось и число визитов к медикам людей, у которых имеются хронические заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, в стране распространен европейский вариант вируса.

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