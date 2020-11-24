Памятник полководцу Александру Суворову в центре Москвы отремонтируют

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Памятник полководцу Александру Суворову на Суворовской площади отремонтируют до конца 2020 года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

Отмечается, что специалисты привели в порядок гранитную облицовку монумента. Они заменили плиты и очистили поверхности от загрязнений. Особое внимание уделяется уплотнению патины и консервации бронзы. Также выполняются работы по докомпановке сколов и герметизации швов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, памятник Александру Суворову был установлен в центре столицы в 1982 году.

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