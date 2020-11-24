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Памятник полководцу Александру Суворову в центре Москвы отремонтируют
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Памятник полководцу Александру Суворову в центре Москвы отремонтируют

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Памятник полководцу Александру Суворову на Суворовской площади отремонтируют до конца 2020 года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

Отмечается, что специалисты привели в порядок гранитную облицовку монумента. Они заменили плиты и очистили поверхности от загрязнений. Особое внимание уделяется уплотнению патины и консервации бронзы. Также выполняются работы по докомпановке сколов и герметизации швов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, памятник Александру Суворову был установлен в центре столицы в 1982 году.

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