Около 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в больницы Москвы доставили 1635 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в среду, 25 ноября.

— В столице подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Среди новых заболевших большая часть — 42 процента — люди от 18 до 45 лет. Еще 32 процента — пациенты от 46 до 65 лет. Пожилые москвичи в группе новых заразившихся составили 16 процентов. Еще восемь процентов — дети. Уточняется, что к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 440 человек.

За последние 24 часа в столице выявили 4685 случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 571 102. Из них активными считаются 140 тысяч заразившихся.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года.

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