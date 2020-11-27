Видеоэкскурсию по выставке русского авангарда покажут на платформе #Москвастобой

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Видеоэкскурсия по выставке, посвященной советскому коллекционеру Георгию Костаки, появилась на платформе #Москвастобой.

Выставку показывает редактор издательского проекта Музея AZ, который и организовал экспозицию. Сначала зрителям рассказывают об иконах — первых вещах в коллекции Костаки.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Вторая часть экскурсии посвящена художникам русского авангарда, чьи работы являются основой собрания, — Василию Кандинскому, Любови Поповой, Александру Древину, Аристарху Лентулову, Александре Экстер, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экскурсия завершается работами нонконформистов второй половины ХХ века. Уточняется, что во время дистанционной экскурсии зрители с помощью коллекции Костаки смогут «проследить связь древнерусского искусства и авангарда ХХ века».

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