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Видеоэкскурсию по выставке русского авангарда покажут на платформе #Москвастобой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Видеоэкскурсию по выставке русского авангарда покажут на платформе #Москвастобой

Вероника Кузьминова

Город

Видеоэкскурсия по выставке, посвященной советскому коллекционеру Георгию Костаки, появилась на платформе #Москвастобой.

Выставку показывает редактор издательского проекта Музея AZ, который и организовал экспозицию. Сначала зрителям рассказывают об иконах — первых вещах в коллекции Костаки.

Видеоэкскурсию по выставке русского авангарда покажут на платформе #МосквастобойФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Вторая часть экскурсии посвящена художникам русского авангарда, чьи работы являются основой собрания, — Василию Кандинскому, Любови Поповой, Александру Древину, Аристарху Лентулову, Александре Экстер, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Видеоэкскурсию по выставке русского авангарда покажут на платформе #МосквастобойФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экскурсия завершается работами нонконформистов второй половины ХХ века. Уточняется, что во время дистанционной экскурсии зрители с помощью коллекции Костаки смогут «проследить связь древнерусского искусства и авангарда ХХ века».

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