Столичный суд на два месяца арестовал бывшего замглавы ФСИН Максименко

Фото: ТАСС / Следственный комитет РФ

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко арестован на два месяца. Соответствующее решение в пятницу, 27 ноября, принял Басманный суд Москвы.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2021 года, — приводит РИА Новости вердикт.

Ранее об аресте экс-замглавы ФСИН перед судом ходатайствовало следствие. Просьба в итоге была удовлетворена. Защита обвиняемого намерена оспорить решение суда.

Напомним, что Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт зданий по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН России и одной компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. В результате в эксплуатацию не были введены 14 объектов. Общая сумма ущерба предприятию составила свыше 189 миллионов рублей. На Максименко завели соответствующее уголовное дело.

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