Психолог дал советы, как бороться с паническими атаками

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Психолог Павел Жавнеров дал советы, как бороться с паническими атаками, в беседе с Newinform.

Эксперт рассказал, что паническая атака возникает у человека на фоне повышенного беспокойства и уже ранее возникавших симптомов страха. В физиологическом плане паническая атака проявляется следующим образом: происходит выброс адреналина, повышается давление, появляется головокружение, напряжение в мышцах. В этот момент человеку начинает казаться, что у него прямо сейчас случится инфаркт или инсульт, а иначе он задохнется. Жавнеров рекомендует обязательно обращаться к специалистам.

— Когда мы говорим не о эпизодических панических атаках, а о повторяющихся, то они происходят только на фоне повышенной тревожности. Нет тревожности – нет поводов для панической атаки, —считает Жавнеров.

Психолог поможет пациенту проанализировать события, которые его беспокоят, и изменить их восприятие.

Ранее, Nation News рассказало, чтонемецкие ученые советуют людям, страдающим от депрессии, подниматься по лестнице. Такое несложное физическое упражнение стабилизирует психологическое состояние.

Врач-психотерапевт Александр Теслер дал советы, как как выбрать специалиста, который поможет, если человек хочет получить психологическую помощь.

— Практически во всех цивилизованных странах психологи сертифицированы. Есть социопсихологи, есть клинические психологи, которые работают рука об руку с врачами-психиатрами, психотерапевтами. Психолог – это профессия, а не образ жизни, это человек, обладающий дипломом и специальной подготовкой, — уточнил Теслер.

Эксперт советует обязательно проверять, имеется ли у специалиста диплом государственного образца, сообщает ОТР.

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