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Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки госпитализировали 1329 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 30 ноября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 6511 новых случаев COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах столицы подключены 396 человек.

Среди новых выявленных случаев 41,3 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 30,5 процента — от 46 до 65 лет, 11,5 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,2 процента составляют люди старше 80 лет, а 12,5 процента — дети.

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Новую опасность обнаружили медики для больных коронавирусом. По утверждениям врачей, при тяжелой форме COVID-19 к бактериальным осложнениям добавились еще и грибковые инфекции.

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