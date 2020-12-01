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«Без громких обещаний»: фигуристка Медведева намекнула о своем возвращении на лед
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Без громких обещаний»: фигуристка Медведева намекнула о своем возвращении на лед

Вероника Кузьминова

Спорт

Фигуристка Евгения Медведева намекнула подписчикам о возвращении к тренировкам. Неоднозначный пост серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане опубликовала в Instagram-аккаунте во вторник, 1 декабря.

— Возвращаемся к нормальной жизни после долгой паузы. Забываем ноябрь и двигаемся дальше. Без громких обещаний и слов. Всем здоровья и добра, — написала фигуристка.

Фанаты спортсменки сразу поняли, о чем речь. После перехода от канадского тренера Брайана Орсера в группу Этери Тутберидзе Медведева ни разу не появлялась на соревновательном льду. Фигуристка восстанавливалась после проблем со спиной. В ноябре спортсменке пришлось сняться с нескольких состязаний из-за простуды. Поэтому спустя несколько месяцев отсутствия Медведевой на льду фанаты обрадовались ее словам о возвращении «к нормальной жизни».

— «С новыми силами к новым вершинам!»; «Женя, мы тебя очень ждем! Здоровья и возвращения!»; «Мы скучали», — написали в комментариях поклонники Медведевой.

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