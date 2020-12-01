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Московским велопрокатом в 2020 году воспользовались более 5 миллионов раз
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Московским велопрокатом в 2020 году воспользовались более 5 миллионов раз

Вероника Кузьминова

Город

Жители и гости столицы воспользовались услугами велопроката в текущем году более 5,7 миллиона раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 декабря.

— Закончился самый длинный сезон за время работы велопроката в Москве. 5,7 млн поездок с начала года — на 700 тыс. больше, чем в 2019-м. Велосипед стал одним из самых популярных видов транспорта, — написал глава города в Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что в следующем году велопрокат можно будет открыть раньше срока, если позволят погодные условия.

Ранее сообщалось, что сезон велопроката в Москве закроется в конце ноября. В течение октября горожане совершили свыше 520 тысяч велопоездок.

Читайте также: Максим Ликсутов: В столице продолжат расширять велопрокат за пределами ТТК

велопрокатМоскваСергей Собянин
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