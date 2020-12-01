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Власти Москвы ввели карантин в Сокольниках из-за случаев бешенства
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Москвы ввели карантин в Сокольниках из-за случаев бешенства

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

Карантин по бешенству ввели в столичном районе Сокольники после выявления нескольких случаев заболевания. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 декабря.

Случаи бешенства среди домашних животных были выявлены в конце ноября. В связи с этим в Сокольниках вводятся ограничения.

— Установить карантин на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы до 1 февраля 2021 г., — говорится в документе.

На время карантина в районе запрещено вывозить кошек и собак, проводить выставки домашних животных и торговать питомцами.

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