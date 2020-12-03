Почти 1,8 миллиона человек воспользовались скидками на проезд в метро Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 1,8 миллиона пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий воспользовались сниженными тарифами на проезд в столичном метрополитене за первый месяц эксперимента. Об этом сообщил в четверг, 3 декабря, заместитель мэра Москвы по транспортному комплексу Максим Ликсутов.

— С момента старта проекта «Время ранних», 2 ноября, скидкой воспользовались около 1,8 миллиона пассажиров. Ежедневно ее получают более 83 тысяч человек. Пассажиропоток в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро за счет пассажиров, изменивших свое время поездки на время со скидкой, снизился сейчас почти на 2,5 процента, — рассказал он.

Ликсутов отметил, что станциями–лидерами по разгрузке на вход в час пик с момента начала проекта стали «Тушинская», «Жулебино» и «Пролетарская». На каждой из них пассажиропоток снизился на 5-6 процентов. А абсолютный максимум был зафиксирован на станции «Беговая» 11 ноября — там число пассажиров в утренний час пик уменьшилось на 8 процентов, сообщает ТАСС.

Эксперимент был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного.

Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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