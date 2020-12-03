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РФ, Франция и США призвали иностранных наемников покинуть Карабах
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

РФ, Франция и США призвали иностранных наемников покинуть Карабах

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) призвали иностранных наемников немедленно покинуть Нагорный Карабах, а Армению и Азербайджан поспособствовать их отъезду. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации в четверг, 3 декабря.

Уточняется, что страны-участники призвали Баку и Ереван продолжить выполнять их обязательства в рамках договоренностей от 9 ноября в Карабахе, а также предыдущие обязательства по прекращению огня.

— Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны — способствовать их отъезду, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры призвали Международный комитет Красного Креста и ООН принять конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко отреагировал на призыв Франции признать независимость Карабаха.

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