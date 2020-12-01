Алиев жестко отреагировал на призыв Франции признать независимость Карабаха

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и основать там отдельное государство. Этим высказыванием он отреагировал на призыв французского сената признать Нагорный Карабах независимым.

По словам Алиева, страны, которые не имеют отношения к конфликту, не должны вмешиваться в события. Франция, например, не предприняла ни одного шага, чтобы стабилизировать ситуацию в Карабахе, несмотря на сопредседательство в Минской группе.

— А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела, — заявил Алиев.

Он также призвал отказаться от словосочетания «нагорнокарабахский конфликт», поскольку он остался в прошлом, и посоветовал французам, добивающимся самоопределения Карабаха, передать Марсель, около половины населения которого составляют армяне, передает РИА Новости.

Напомним, сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 сенаторов, против высказался один человек.

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