Демобилизация военных стартовала в Азербайджане

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Распоряжение о демобилизации первой группы военных начало действовать в Азербайджане. Документ подписал президент страны Ильхам Алиев.

Мобилизация была объявлена с 27 сентября после обострения ситуации в регионе.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

— Со 2 декабря 2020 года демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года, — приводит сообщение пресс-службы Алиева РИА Новости.

Ранее Алиев заявил, что есть попытки сорвать соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Однако в целом, по его словам, режим прекращения огня в непризнанной республике соблюдается.

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