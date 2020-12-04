Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже
Фото: pixabay.com

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 4 декабря, рубль растет к американской и европейской валютам, следует из данных торгов на Московской бирже.

По ее данным, к 10:05 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» падал на десять копеек до 74,35 рубля. Тем временем евро слабел на две копейки, опускаясь до 90,38 рубля.

Наряду с этим растут нефтяные котировки: показатели приближаются к 50 долларам за баррель Brent, на чем и отыгрывается рубль.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

После объявления решения, принятого ОПЕК+, курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару.

Читайте также: ОПЕК+ планирует провести общую встречу 25 июня 2021 года в Вене

курс еврокурс рублякурс доллара
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте