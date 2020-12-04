Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

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В пятницу утром, 4 декабря, рубль растет к американской и европейской валютам, следует из данных торгов на Московской бирже.

По ее данным, к 10:05 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» падал на десять копеек до 74,35 рубля. Тем временем евро слабел на две копейки, опускаясь до 90,38 рубля.

Наряду с этим растут нефтяные котировки: показатели приближаются к 50 долларам за баррель Brent, на чем и отыгрывается рубль.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи черного золота с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

После объявления решения, принятого ОПЕК+, курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару.

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