Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей после концерта Басты

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей, но не закрыли. Соответствующее решение принял Невский районный суд.

Ранее на вышеуказанной площадке состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко — прим. «ВМ»). При проведении мероприятия были допущены нарушения правил профилактики коронавируса.

— Невский районный суд привлек к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» и назначил штраф в размере 480 тысяч рублей, — указано в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Уточняется, что площадку, где выступил артист, признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, Ледовый дворец временно закрыли из-за нарушения санитарных мер на концерте рэп-исполнителя Басты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в текущей ситуации организация мероприятия такого масштаба является недопустимой, поскольку создает условия для распространения инфекции и подвергает угрозе жизнь и здоровье людей.

По факту проведения мероприятия была организована проверка. Сам же Баста заявил, что все требования безопасности на концерте были соблюдены. Уведомительные письма были подписаны в городских структурах, а заполняемость зала Ледового дворца составила 50 процентов.

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