Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось до 9349 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая коронавируса — этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Всего в стране за последние 24 часа зафиксировали 508 летальных исходов, вылечились 27 644 человека.

Как отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, значимого прироста заболевших нет — он умеренный. В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является достаточно стабильной.

В Москве 5 декабря стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми сделать прививку получили возможность люди из основной группы риска: медицинские работники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

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