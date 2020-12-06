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Топалов и Тодоренко отметили двухлетие сына
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Топалов и Тодоренко отметили двухлетие сына

Татьяна Плотникова

Звезды

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко отпраздновали второй день рождения своего сына Миши.

Как написала Тодоренко в своем Instagram, благодаря рождению ребенка ее жизнь перевернулась с ног на голову, а семья стала целой. Звезда поблагодарила мужа за то, что он показал ей «лучшее приключение в мире», и призналась супругу и сыну в любви.

Влад Топалов в ответ назвал Регину лучшей женщиной в мире и лучшей матерью для его детей, а также поблагодарил жену за то, что она делает его счастливым.

К поздравлениям в адрес маленького Миши и его родителей присоединились Алсу, Сергей Лазарев, Тимур Родригез.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как ей удается поднимать настроение сыну даже в командировках.

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