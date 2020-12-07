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Сотрудники столичных музеев рассказали, как учреждения работают без посетителей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сотрудники столичных музеев рассказали, как учреждения работают без посетителей

Юлия Ямпольская

Город

В ноябре в Москве приостановили проведение культурных и выставочных, просветительских и досуговых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. Руководители столичных музеев рассказали, как учреждения работают в таких условиях, пока нет посетителей.

Например, Музей космонавтики в октябре запустил музейное телевидение. В прямом эфире на канале «Музей космонавтики LIVE», который ведут штатные сотрудники, жители столицы могут следить за тематическими новостями, смотреть интервью с космонавтами и экспертами, узнавать, чем живет музей.

Как отметила директор музея Наталья Артюхина, зрители в режиме реального времени могут задавать интересующие их вопросы. Кроме канала сотрудники придумали, как продолжать проводить экскурсии удаленно. Для этого они показывают экспозиции посетителям в формате видеоконференции в Zoom. Для того, чтобы принять участие, нужно набрать группу из семи человек — и можно отправляться в путешествие по музею.

Также на новый режим работы перешел Мемориальный музей А.Н. Скрябина. Его сотрудники выпустили свыше 25 видеоэкскурсий на русском и английском языках в рубрике «Музей онлайн» и провели более 40 трансляций из концертного зала.

Директор Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева Мария Рахчеева рассказала, что с 1 октября работает образовательная онлайн-студия «Биоэфир» с экскурсиями в прямом эфире для учащихся школ и родителей с детьми. Экскурсии проводят более чем по 20 темам в области биологии, химии, физики и других дисциплин.

Сотрудники музея-заповедника «Царицыно» также работают онлайн. Его директор Елизавета Фокина рассказала, что к зимнему сезону они записывают циклы своих успешных проектов. Например, в декабре пройдет первый в истории музея-заповедника онлайн-вернисаж выставки «Керамика. Парадоксы», который будет посвящен отечественной художественной керамике XX — начала XXI века, передает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сотрудники Музея Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции»

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