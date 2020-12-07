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В Москве выявили 7279 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

В Москве выявили 7279 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа выявили 7279 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

За минувшие сутки в Москве вылечились 5027 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871 человека.

В России за сутки выявлено 28 142 новых случая коронавируса. За последние 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили в 85 регионах. Из них 20,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 456 человек, полностью вылечились 18 850 человек.

Ранее сообщалось, что в Минздраве предложили рассмотреть вопрос введения новых ограничений из-за коронавируса.

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