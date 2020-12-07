Курсы евро и доллара снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро снизился на 45,53 копейки и составил 89,73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 9109 сделок на сумму 37 миллиардов 686,754 миллиона рублей.

Курс доллара уменьшился на 4,39 копейки до 74,08 рубля. Всего на ЕТС было заключено 61 772 сделки на сумму 247 миллиардов 885,907 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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