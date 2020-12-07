«Шикарная»: Регина Тодоренко похвасталась новым образом

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звезда телешоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила сменить сменить имидж. Телеведущая похвасталась перед подписчиками в Instagram-аккаунте новой прической: волосы звезды украсили малиновые кончики.

Поклонники Тодоренко оценили преображение своего кумира, подчеркнув, что новый образ ей очень к лицу: «Ооочень классный цвет получился»; «Шикарная»; «Стала ярче прежней»; «Красотка! Твой цвет».

Ранее певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко отпраздновали второй день рождения своего сына Миши. Как написала Тодоренко в своем Instagram-аккаунте, благодаря рождению ребенка ее жизнь перевернулась с ног на голову, а семья стала целой. Звезда поблагодарила мужа за то, что он показал ей «лучшее приключение в мире», и призналась супругу и сыну в любви.

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