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Коронавирус выявили у 26 097 человек в России за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 26 097 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 8 декабря.

В РФ за сутки случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из них 19,5 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране за 24 часа скончались 562 человека, выздоровели — 24 938 человек.

Коронавирус выявили у 26 097 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего граждан с подтвержденным тестом на коронавирус выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус выявили у 26 097 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за все время с начала пандемии было зафиксировано 2 515 009 случаев COVID-19. Зафиксировано 44 159 летальных исходов, вылечились от инфекции 1 981 526 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что все добровольцы, привитые вакциной «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо.

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Читайте также: В Москве выявили 5232 новых случая коронавируса за сутки

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