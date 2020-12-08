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В Москве выявили 5232 новых случая коронавируса за сутки
Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

В Москве выявили 5232 новых случая коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

За последние 24 часа в столице выявили 5232 новых случая коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки врачи в Москве вылечили еще 5532 пациента от коронавирусной инфекции. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

В Москве выявили 5232 новых случая коронавируса за суткиФото: Оперштаб

В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса. Из них 19,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о состоянии привитых вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцев. Уточняется, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний вакциной «ЭпиВакКорона» были привиты 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев — старше 60 лет.

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