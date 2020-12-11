Главную новогоднюю елку России доставят в Москву

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Новогоднюю елку для Соборной площади Московского Кремля срубили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, ее доставят в столицу в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

— Почти двое суток ушло на подготовку ели к отправке в Москву, ее бережно упаковали и уложили на автопоезд, — рассказала она.

Всего на звание главной ели страны претендовали 50 деревьев. Отбор начался еще летом и продолжался несколько месяцев. В итоге комиссия выбрала 25-метровую елку, которой 96 лет, передает ТАСС.

Дерево срубили в среду, 9 декабря, и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого традиционно надевает костюм Деда Мороза.

Ранее официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова рассказала, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавируса.

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