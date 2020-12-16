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Ученые выяснили, сколько людей рискуют остаться без вакцины от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ученые выяснили, сколько людей рискуют остаться без вакцины от коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Почти четверть населения Земли рискует остаться без вакцины против COVID-19 в 2021 году. Об этом сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале BMJ.

Так, на сегодняшний день 3,7 миллиарда человек выразили желание получить прививку от новой инфекции, что составляет 68 процентов населения планеты.

Сотрудники Университета Джонса Хопкинса уверяют, что к середине ноября были зарегистрированы заказы в общей сложности на 7,48 миллиарда доз, или 3,76 миллиарда курсов, вакцины против COVID-19 от 13 производителей.

По данным исследования, большая часть доз поступит в развитые страны, где проживает 14 процентов мирового населения. И менее половины доз отправится в государства с низким и средним уровнем дохода, где проживает более 85 процентов.

Ученые отмечают, что решить этот вопрос можно при условии оказания помощи высокоразвитых стран остальным и участия в этом процессе США и России.

Но и при этом до 2022 года как минимум четверть населения планеты так и не получит доступа к вакцине, даже если все производители выйдут на максимальные мощности.

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