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Более 1,5 миллиона звонков приняли сотрудники кол-центра комплекса соцразвития Москвы
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Более 1,5 миллиона звонков приняли сотрудники кол-центра комплекса соцразвития Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Сотрудники кол-центра комплекса социального развития столицы приняли свыше 1,5 миллиона звонков. Ежедневно на горячую линию поступает до 50 тысяч вызовов. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала пандемии коронавирусной инфекции благодаря горячей линии жители смогли оформить более 626 тысяч услуг, 80 процентов из которых были исполнены в тот же день.

— Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям ее специалистов и команды из семи тысяч социальных работников москвичи получили уже более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, корма для домашних животных, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице на период домашнего режима, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что сотрудники центров также занимаются поиском людей, контактировавших с заболевшими COVID-19. С октября 2020 года операторы обзвонили порядка 250 тысяч пациентов с коронавирусом, а также выявили свыше 360 контактных лиц.

Читайте также: Горячая линия по коронавирусу начала работать в Подмосковье

Анастасия Раковакол-центрМосква
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