США снова побили антирекорд по заболеваемости COVID-19

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В Соединенных Штатах снова побит антирекорд по заболеваемости COVID-19: в стране выявили 400 тысяч случаев коронавируса за сутки, это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

За сутки в США вывили 403 359 случаев заражений коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 17 391 270 заражений. С начала пандемии 312 636 человек умерли от COVID-19.

В прошлый раз рекорд по заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах был побит 11 декабря. Тогда за сутки зафиксировали более 230 тысяч новых случаев заражения.

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