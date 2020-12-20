Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказал, как утилизировать бытовую технику без вреда для экологии
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как утилизировать бытовую технику без вреда для экологии

Анастасия Волоснова

Экология

Бытовая техника и электроприборы состоят материалов, которые могут быть токсичными для почвы. Поэтому не стоит выкидывать их, чтобы не навредить экологии. Данный вопрос регулирует статья 8.2 КоАП РФ, за нарушение которой грозит штраф. Об этом редакции агентства «Прайм» рассказал судебный эксперт АНО Центр «Независимая Экспертиза». Иван Симонов.

— Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и невыгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар, — пояснил специалист.

По его словам, сломанную технику лучше продавать на запчасти или утилизировать через специальные организации, которые могут приехать за приборами к человеку домой и забрать их на переработку.

Работающую технику можно отнести в ломбард, перепродать или сдать на запчасти в ремонтные организации. Если заработок не входит в планы, то можно отдать технику малоимущим гражданам или в детские дома.

Читайте также: Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы 2020 года

штрафтехникабытовые приборы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте