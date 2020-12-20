Эксперт рассказал, как утилизировать бытовую технику без вреда для экологии

Фото: pixabay.com

Бытовая техника и электроприборы состоят материалов, которые могут быть токсичными для почвы. Поэтому не стоит выкидывать их, чтобы не навредить экологии. Данный вопрос регулирует статья 8.2 КоАП РФ, за нарушение которой грозит штраф. Об этом редакции агентства «Прайм» рассказал судебный эксперт АНО Центр «Независимая Экспертиза». Иван Симонов.

— Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и невыгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар, — пояснил специалист.

По его словам, сломанную технику лучше продавать на запчасти или утилизировать через специальные организации, которые могут приехать за приборами к человеку домой и забрать их на переработку.

Работающую технику можно отнести в ломбард, перепродать или сдать на запчасти в ремонтные организации. Если заработок не входит в планы, то можно отдать технику малоимущим гражданам или в детские дома.

Читайте также: Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы 2020 года