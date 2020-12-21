Британский ученый заявил, что новый вид коронавируса может быть более заразен для детей

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новый вид коронавируса оказался более заразен для детей, чем уже известный COVID-19. Об этом рассказал член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон.

По словам специалиста, ученые продолжают исследование новой мутации вируса. Однако на этом этапе уже стало известно, что данный вариант минимум на 50 процентов более заразен, чем уже изученный коронавирус.

— Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей... Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но можем видеть это в статистике, — приводит слова Нила Фергюсона РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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