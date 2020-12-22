Центр «Вектор» не выявил повышенной угрозы в штаммах COVID-19 в России

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Коронавирус в России не сильно изменился, он не стал более опасен с выявлением в Великобритании новой мутации. Об этом свидетельствуют результаты анализа штаммов ковида в РФ, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

— В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений, — подчеркнул он в интервью «России-24».

Эксперт также сказал, что в целом изменения коронавирусной инфекции очень ограничены, хотя она действительно постоянно меняется, накапливая генетические мутации. Тем не менее, «Вектор» не перестает следить за этим, чтобы была возможность оперативно выяснить, способы ли существующие тест-системы выявить изменившийся вирус, эффективны ли препараты против него и, наконец, не появился ли новый, более опасный штамм ковида.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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