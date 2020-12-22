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Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1844 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник, 22 декабря.

Ранее сообщалось, что в городе за сутки выявлено 7237 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах 500 человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Среди новых выявленных случаев 38,6 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,1 процента — от 46 до 65 лет, 13,8 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 10,6 процента — дети.

Более 1,8 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 28 776 человек в России за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 2 906 503 случая заражения коронавирусом.

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