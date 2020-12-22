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Прощание с Курляндским пройдет 23-го декабря в Центральном доме работников искусств
Фото: youtube.com / Телеканал 360

Прощание с Курляндским пройдет 23-го декабря в Центральном доме работников искусств

Кирилл Николаев

Общество

Прощание с писателем и сценаристом Александром Курляндским начнется в среду, 23 декабря, в 11:00 в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ). Об этом рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

Церемония прощания с Курляндским пройдет до 12:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 21 декабря стало известно, что один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни.

Прощание с Курляндским пройдет 23-го декабря в Центральном доме работников искусствФото: youtube.com / Телеканал 360

СПРАВКА «ВМ»

Александр Курляндский дебютировал в мультипликации первым выпуском мультсериала «Ну, погоди!». Кроме того, писатель был создателем «Великолепного Гоши» и мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Писатель создал четыре повести по мотивам приключений попугая Кеши, кота Василия и вороны Клары. Также он писал юмористические рассказы, которые легли в основу некоторых серий киножурнала «Ералаш».

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