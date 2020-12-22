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Air Partner выявила рост спроса на авиарейсы на частных самолетах в Великобританию
Фото: www.sxc.hu

Air Partner выявила рост спроса на авиарейсы на частных самолетах в Великобританию

Кирилл Николаев

В мире

Предоставляющая услуги чартерных рейсов компания Air Partner выявила рост спроса на авиарейсы на частных самолетах в Великобританию. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает телеканал Sky News.

По словам главы компании Марка Бриффы, зафиксирован резкий спрос на чартерные самолеты от людей, желающих вернуться домой в Великобританию. Рост спроса также вызван введением рядом стран ограничений на полеты из-за нового штамма коронавируса. Речь идет о частных самолетах для отдельных лиц и семей, а также о более крупных лайнерах для бизнес-поездок.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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