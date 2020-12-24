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Менее девяти процентов неприватизированного жилья осталось в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Менее девяти процентов неприватизированного жилья осталось в Москве

Юлия Ямпольская

Город

С начала 2020 года в столице было заключено свыше восьми тысяч договоров о передаче квартир в собственность жителей. В городе осталось менее девяти процентов неприватизированных жилых помещений. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан России с февраля 2017 года.

— За это время в Москве было заключено почти 50 тысяч договоров на приватизацию жилья. Так, сегодня в столице осталось 382 тысячи неприватизированных жилых помещений. Это 8,8 процента от общего числа квартир, находящихся в жилом фонде Москвы, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что приватизировать жилье в столице могут горожане, занимающие собственность Москвы на условиях социального найма, а также те, кто состоит в очереди на улучшение жилищных условий. Оформить жилье в собственность могут также дети-сироты, которые получили квартиры на условиях безвозмездного пользования.

Документы можно подать двумя способами: через центры госуслуг «Мои документы» или на портале mos.ru. Вместе с заявлением нужно предоставить паспорт и оригинал договора социального найма. В случае регистрации по иным адресам после 21 июля 1991 года необходимо приложить документы, подтверждающие неиспользованное право на приватизацию.

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