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Москвичи смогут привиться от коронавируса в новогодние праздники
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичи смогут привиться от коронавируса в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Город

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать в столице в новогодние праздники. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее он рассказал, что запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий горожан откроется в столице в понедельник, 28 декабря. Сделать прививку смогут занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

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