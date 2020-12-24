Москва снова расширила список категорий для вакцинации от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий горожан откроется в столице. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, с понедельника, 28 декабря, откроется запись для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.
Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
— В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом, — подчеркнул глава города.
Ранее Сергей Собянин назвал число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 москвичей.
Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.
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