Москва снова расширила список категорий для вакцинации от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий горожан откроется в столице. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, с понедельника, 28 декабря, откроется запись для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру и суды.

Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

— В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом, — подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин назвал число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 москвичей.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

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