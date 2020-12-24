Власти РФ проследят, чтобы всплесков цен на продукты в России не было

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на масло и сахар будет следить за тем, чтобы в стране не было всплесков цен и на другие продукты. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в четверг, 24 декабря.

По его словам, заключение соглашения о стабилизации цен на продукты прошло вполне корректно. Все производители и представители торговли очень быстро отреагировали.

— Никакого тут, извините, насилия точно не применялось. Это была комфортная договоренность. Это сделано на определенный период, и все с пониманием к этому отнеслись, — цитирует Мантурова РБК.

Он отметил, что проводится мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины. Власти продолжат следить, чтобы всплесков по другой номенклатуре также не происходило, добавил глава Минпромторга.

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