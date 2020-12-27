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Ученые назвали группу людей, которые чаще других заболевают новым штаммом COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые назвали группу людей, которые чаще других заболевают новым штаммом COVID-19

Никита Абрамов

Общество

Обнаруженным в Великобритании новым штаммом коронавирусной инфекции чаще заболевают дети. Об этом сообщили в воскресенье, 27 декабря, специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Выяснилось, что новая мутация коронавируса более активно заражает школьников с 7-х по 11-е классы. Ученые предполагают, что это связано с облегченным проникновением в организм детей.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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