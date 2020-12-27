Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что в РФ нет «британского» штамма COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мутация коронавируса из Великобритании не добралась до России. Об этом заявил в воскресенье, 27 декабря, заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то не принесет ничего глобального и страшного, — рассказал Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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