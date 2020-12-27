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Посол США в РФ отказался прививаться российской вакциной «Спутник-V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Посол США в РФ отказался прививаться российской вакциной «Спутник-V»

Никита Абрамов

Внешняя политика

Российский МИД предложил послу США в РФ привиться вакциной от коронавируса «Спутник-V», однако Джон Салливан ответил, что не будет этого делать, чтобы не занять чье-то место. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщило РИА Новости.

Ранее Джон Салливан опубликовал в своем Twitter-аккаунте письмо Санта-Клаусу, в котором просил, чтобы тот подарил ему хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и беговые кроссовки. МИД РФ предложил послу привиться российской вакциной «Спутник-V».

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Читайте также: Песков: На Украине многие хотели бы воспользоваться российской вакциной от COVID-19

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