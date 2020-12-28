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Биолог оценила устойчивость антител от коронавируса к «британскому» штамму
Фото: pixabay.com

Биолог оценила устойчивость антител от коронавируса к «британскому» штамму

Юлия Курганова

Здоровье

Переболевшие COVID-19 в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом вируса, несмотря на наличие антител. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Новость об обнаружении нового штамма COVID-19 имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови, — сказала она, передает РИА Новости.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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